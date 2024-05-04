[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] Fechamento do Carrefour Emile Zola em breve
- Que trabalho precisa ser feito?
O trabalho continua para adaptar o terminal de Corbeil e o local de ônibus Tzen 4.
- Quando o trabalho acontece?
Essa nova fase ocorrerá de 24 de maio a 14 de junho de 2024, inclusive.
Novas informações sobre o trabalho serão comunicadas em breve para especificar o trabalho deste verão.
- O que isso muda?
- As obras na rodoviária Corbeil-Essonnes continuam e a Rue Émile Zola será fechada ao tráfego automóvel.
- Desvios são montados pela Avenue Serge Dassault e Rue Charles Robin para chegar à Rue Émile Zola e Rue Gustave Courbet.
- O cruzamento na Rue Émile Zola ficará fechado até o final de junho.