[Informações da Obra] Início das obras na estação Corbeil-Essonnes

Data de publicação: 14 de junho de 2023

Obras no terminal Corbeil-Essonnes – Zola

As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2022 em Corbeil-Essonnes, na RN 7: novas faixas dedicadas aos ônibus (chamadas de "local dedicado") serão construídas ali.

A partir de agora, as obras continuam próximas à Rue Émile Zola e à rodoviária Corbeil-Essonnes – Zola, que será o terminal da linha. A parada atual da 402 terá que ser equipada com plataformas mais longas para acomodar a futura estação Tzen 4 e seus ônibus biarticulados de 24 metros. O terminal não será uma estação como qualquer outra, pois será um ponto de recarga para ônibus e também permitirá que motoristas iniciem e terminem o serviço.

Que trabalho precisa ser feito?

A fase da obra, que começa em junho, consiste em refazer o cruzamento existente para garantir a circulação dos ônibus Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

Essa primeira fase de trabalho começará na segunda-feira, 19 de junho de 2023, por um período de um mês.

O que isso muda?

A Linha 402 será desviada entre as estações Gare Corbeil-Essonnes, Zola e Charles Robin. Para mais informações, visite o site do TICE: www.bus-tice.com/fr

Durante essa fase das obras, o local de ônibus e as faixas de tráfego no lado norte da Avenue Serge Dassault serão fechadas no cruzamento com a Rue Émile Zola. O tráfego automóvel é mantido na Avenue Serge Dassault e na Rue Émile Zola, com um leve desvio no cruzamento entre essas duas ruas.