[Novas datas] Fechamento do cruzamento entre a Rue Pierre Brossolette e o Boulevard Denis Papin de Ris-Orangis

Data de publicação: 27 de agosto de 2023

Fechamento do cruzamento entre a Rue Pierre Brossolette e o Boulevard Denis Papin

As obras de infraestrutura na Tzen 4 começaram em dezembro de 2023 em Ris-Orangis e continuam na Rue Pierre Brossolette. Para garantir uma circulação mais eficiente do que o atual ônibus 402, o Tzen 4 circulará em faixas dedicadas (local dedicado). As paradas do ônibus 402 também serão transformadas na mais confortável estação de Tzen.

 

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho consiste em criar faixas dedicadas aos ônibus.

 

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho começará no final de agosto por um período de dois meses.

 

O que isso muda?

Durante essa fase, o cruzamento entre a Rue Pierre Brossolette e o Boulevard Denis Papin será fechado. Um desvio foi montado para os moradores do Boulevard Denis Papin.

O número de faixas para carros será reduzido, mantendo uma faixa em cada direção.

