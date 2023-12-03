[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] O trabalho na estrada Grigny está avançando em Ris-Orangis
O Tzen 4 substituirá o ônibus 402 entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes graças a uma linha mais eficiente e ônibus mais espaçosos e 100% elétricos.
Que trabalho precisa ser feito?
O trabalho continua na estrada até Grigny para construir as faixas dedicadas aos ônibus.
O que isso muda?
- O cruzamento entre a Route de Grigny e a Rue du Château d'Eau ficará fechado até meados de janeiro. Um desvio foi montado pela Place du Moulin à Vent e pela Rue Henri Sellier. A estrada Grigny permanece aberta ao tráfego.
- No lado norte da Route de Grigny, as vagas de estacionamento entre a Avenue de Bellevue e a Rue de la Marquise foram removidas. Você pode estacionar nas vagas públicas no lado sul da Route de Grigny.