[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] O trabalho na estrada Grigny está avançando em Ris-Orangis

O Tzen 4 substituirá o ônibus 402 entre "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes graças a uma linha mais eficiente e ônibus mais espaçosos e 100% elétricos.

Que trabalho precisa ser feito?

O trabalho continua na estrada até Grigny para construir as faixas dedicadas aos ônibus.

O que isso muda?