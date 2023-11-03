[INFORMAÇÕES DO TRABALHO] O trabalho de infraestrutura no RN7 continua!
Continuação do trabalho no RN7
Como parte da construção do Tzen 4, as obras de infraestrutura do RN7 continuam. A Tzen 4 se beneficiará de faixas exclusivas para ônibus (chamadas de "local dedicado"), de uma reurbanização da estrada e das calçadas, bem como da implementação de uma ciclovia.
- Que trabalho precisa ser feito?
O objetivo da obra é continuar a construção do local dedicado onde o futuro ônibus Tzen 4 passará a leste da RN7.
- Quando o trabalho acontece?
Essa nova fase de trabalho começará em 6 de novembro de 2023 , com duração prevista de um mês e meio.
- O que isso muda?
- O tráfego será mantido, com no máximo duas faixas em cada direção;
- A RN7 na direção Província-Paris ficará fechada por um dia, entre 4 e 8 de dezembro de 2023;
- A Veterans Street estará fechada de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2023. Rotas de desvio serão propostas no local, em direção ao Corbeil Centre e N104/A6/A7;
- Ao mesmo tempo, as obras localizadas em frente ao shopping continuarão até o final de dezembro de 2023.
Caminhos seguros para pedestres serão mantidos durante as obras, inclusive para cruzar a RN7.
