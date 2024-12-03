Conheça seus agentes locais nas próximas sessões em dezembro
• Quarta-feira, 4 de dezembro de 2024: Mercado Ris-Orangis
• Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024: Mercado La Borne em Grigny
• Quinta-feira, 12 de dezembro de 2024: Mercado do Canal em Evry-Courcourones
• Sexta-feira, 13 de dezembro de 2024: Estação Corbeil-Essonnes Zola
• Quarta-feira, 18 de dezembro de 2024: Mercado Tarterêts em Corbeil-Essonnes
• Sexta-feira, 27 de dezembro de 2024: estação Evry-Courcouronnes
Stella e Madia estarão presentes até o final de dezembro e se juntarão a novos projetos a partir de 2025. Desejamos a eles tudo de melhor em sua missão.