Um olhar para trás sobre a reunião pública em Corbeil-Essonnes

Data de publicação: 19 de janeiro de 2023

Em 11 de janeiro, a equipe do projeto Tzen 4, junto com a cidade de Corbeil-Essonnes, esteve presente na reunião de informação pública organizada na Maison des Associations. A equipe pôde apresentar o projeto e responder perguntas dos moradores.

Você pode encontrar a apresentação dessa reunião aqui.

A equipe do projeto está à sua disposição para responder a quaisquer dúvidas que você tenha sobre o endereço de e-mail [email protected]