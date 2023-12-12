Um olhar para trás sobre a reunião pública sobre os projetos Tzen 4 e T12 em Ris-Orangis
Uma reunião informativa pública sobre os projetos Tzen 4 e T12 foi realizada em 11 de outubro em Ris Orangis. Durante esse momento de troca, a equipe do projeto Tzen 4 pôde responder às perguntas dos Rissois. Encontre os materiais desta reunião.
A frequência das passagens de ônibus, o plantio ao longo da rota, as especificidades do material rodante, o trabalho em andamento e muitos outros temas estavam na pauta.
Não menos que 100 pessoas estavam presentes. Obrigado a todos!