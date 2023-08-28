Route de Grigny: início das obras em Ris-Orangis
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 2 de janeiro de 2023
Início das obras no Tzen 4
As obras de infraestrutura começaram em dezembro em Ris-Orangis. Elas consistem especialmente na criação de faixas exclusivas para ônibus, estações e na criação de instalações para bicicletas e pedestres.
Que trabalho precisa ser feito?
Na Route de Grigny, a primeira fase das obras consiste na remoção da rotatória e das ilhas na interseção da Route de Grigny com a Avenue des Tuileries, a fim de prever futuros desenvolvimentos e a faixa dedicada para o ônibus Tzen 4.
Quando o trabalho acontece?
Esse trabalho começará em 2 de janeiro de 2023.
O que isso muda?
- O trânsito alternado foi instalado na estrada para Grigny por cerca de um mês.
- O acesso ao estacionamento público na Route de Grigny, próximo ao colégio Albert Camus, é mantido.
- O estacionamento da residência Les Rosier será acessível pela rue du Clos Langlet. O acesso pela estrada Grigny será fechado.
- O acesso ao estacionamento do Albert Camus College será fechado de tempos em tempos. As datas desses fechamentos serão comunicadas à equipe da Faculdade.
Para mais informações sobre desvios de ônibus: www.bus-tice.com
Para mais informações, veja as informações sobre o trabalho.