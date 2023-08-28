Ônibus

Route de Grigny: início das obras em Ris-Orangis

Data de publicação: 2 de janeiro de 2023

Início das obras no Tzen 4

As obras de infraestrutura começaram em dezembro em Ris-Orangis. Elas consistem especialmente na criação de faixas exclusivas para ônibus, estações e na criação de instalações para bicicletas e pedestres.

 

Que trabalho precisa ser feito?

Na Route de Grigny, a primeira fase das obras consiste na remoção da rotatória e das ilhas na interseção da Route de Grigny com a Avenue des Tuileries, a fim de prever futuros desenvolvimentos e a faixa dedicada para o ônibus Tzen 4.

 

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho começará em 2 de janeiro de 2023.

 

O que isso muda?

  • O trânsito alternado foi instalado na estrada para Grigny por cerca de um mês.
  • O acesso ao estacionamento público na Route de Grigny, próximo ao colégio Albert Camus, é mantido.
  • O estacionamento da residência Les Rosier será acessível pela rue du Clos Langlet. O acesso pela estrada Grigny será fechado.
  • O acesso ao estacionamento do Albert Camus College será fechado de tempos em tempos. As datas desses fechamentos serão comunicadas à equipe da Faculdade.

Route de Grigny

PDF

 -  390.8 KB

Para mais informações sobre desvios de ônibus: www.bus-tice.com

Para mais informações, veja as informações sobre o trabalho.

