Route de Grigny: início das obras em Ris-Orangis

Data de publicação: 2 de janeiro de 2023

Início das obras no Tzen 4

As obras de infraestrutura começaram em dezembro em Ris-Orangis. Elas consistem especialmente na criação de faixas exclusivas para ônibus, estações e na criação de instalações para bicicletas e pedestres.

Que trabalho precisa ser feito?

Na Route de Grigny, a primeira fase das obras consiste na remoção da rotatória e das ilhas na interseção da Route de Grigny com a Avenue des Tuileries, a fim de prever futuros desenvolvimentos e a faixa dedicada para o ônibus Tzen 4.

Quando o trabalho acontece?

Esse trabalho começará em 2 de janeiro de 2023.

O que isso muda?