Trabalhos preliminares para a construção da Tzen 4 em Grigny/Ris-Orangis (final de janeiro/março)

Data de publicação: 19 de janeiro de 2021

> Que trabalho precisa ser feito?

Preparação dos canteiros de obras (instalação e remoção de cercas, corte de árvores, remoção de mobiliário urbano, obras em uma ilha central localizada no cruzamento da Rue Pierre Brossolette com a Rue Eugène Mouchot, etc.) permitindo que concessionários realizassem desvios de rede.

> Quanto tempo leva o trabalho?

De 25 de janeiro a março de 2021, de segunda a sexta-feira.

> O que isso muda?

O tráfego alternado será organizado por uma semana em fevereiro na Rue Pierre Brossolette, no cruzamento com a Rue Eugène Mouchot. Para facilitar a gestão dos fluxos, o acesso à Rue Eugène Mouchot e à Allée des Pivoines será fechado a partir da Rue Pierre Brossolette.

Os abrigos de ônibus "Grigny-centre" e "Jean-Jaurès" serão substituídos por totens temporários de ponto de ônibus.

O trabalho pode causar barulho para os moradores locais.

De forma ad hoc, vagas de estacionamento podem ser imobilizadas.