Trabalhos preliminares para a instalação do Tzen 4 em Evry-Courcouronnes (fevereiro – março de 2021)
Data de publicação: 11 de fevereiro de 2021
> Que trabalho precisa ser feito?
Preparação dos canteiros de obras (instalação e instalação de cercas, remoção de mobiliário urbano, instalação de iluminação temporária, corte de árvores e cercas vivas) ao longo das estações Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand e Jean Malézieux, para que os concessionários possam realizar o trabalho de desvio das redes.
> Quanto tempo leva o trabalho?
O trabalho acontecerá de segunda a sexta-feira durante o dia de 12 de fevereiro até meados de março.
> O que isso muda?
Os abrigos de ônibus, Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir e Jean Rostand, serão substituídos por totens temporários de ponto de ônibus.
O trabalho pode causar barulho para os moradores locais.
De forma ad hoc, vagas de estacionamento podem ser imobilizadas.