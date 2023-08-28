Trabalhos preliminares para a instalação do Tzen 4 em Evry-Courcouronnes (fevereiro – março de 2021)

Data de publicação: 11 de fevereiro de 2021

> Que trabalho precisa ser feito?

Preparação dos canteiros de obras (instalação e instalação de cercas, remoção de mobiliário urbano, instalação de iluminação temporária, corte de árvores e cercas vivas) ao longo das estações Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir, Jean Rostand e Jean Malézieux, para que os concessionários possam realizar o trabalho de desvio das redes.

> Quanto tempo leva o trabalho?

O trabalho acontecerá de segunda a sexta-feira durante o dia de 12 de fevereiro até meados de março.

> O que isso muda?

Os abrigos de ônibus, Orme à Martin, Georges Brassens, Jean Renoir e Jean Rostand, serão substituídos por totens temporários de ponto de ônibus.

O trabalho pode causar barulho para os moradores locais.

De forma ad hoc, vagas de estacionamento podem ser imobilizadas.