O Tzen 4 foi apresentado na Busworld em 6 de outubro de 2023!

O projeto Tzen 4 tem como objetivo oferecer jornadas mais confortáveis, eficientes e ambientalmente amigáveis. A Île-de-France Mobilités, junto com o consórcio de construção Van Hool - Kiepe Elektrik – Alstom, coloca a inovação a serviço das suas necessidades de viagem: o Tzen 4 é o primeiro ônibus 100% elétrico de 24 metros, com carga de solo em menos de 5 minutos.

De Viry-Chatillon a Corbeil-Essonnes, você será o primeiro a se beneficiar deste ônibus totalmente inovador!

O ônibus Tzen 4 foi apresentado em 6 de outubro na Busworld, em Bruxelas: durante esta feira internacional, o Tzen 4, uma verdadeira estreia mundial, despertou o interesse de todos.