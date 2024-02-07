Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes
Demolição do local Norbert Dentressangle em preparação para a construção do centro de operações de ônibus
Publicado em
- Abril de 2019 - Demolição do local Norbert Dentressangle em preparação para a construção do centro de operações de ônibus Tzen 4 (Grupo Antea)
- Abril de 2019 - Demolição do local Norbert Dentressangle em preparação para a construção do centro de operações de ônibus Tzen 4 (Grupo Antea)
- Abril de 2019 - Demolição do local Norbert Dentressangle em preparação para a construção do centro de operações de ônibus Tzen 4 (Grupo Antea)