Quanto custará o projeto e como será financiado?

O custo total do projeto (construção de um novo centro de operações de ônibus e desenvolvimento da linha) é estimado em €123 milhões, excluindo IVA (valor de 2017), excluindo material rodante. É financiada por: o Estado (21%), a Região da Île-de-France (49%) e o Departamento de Essonne (30%) e é realizada em diálogo com as autoridades locais do território atravessado. O material rodante (ônibus) e a operação são 100% financiados pela Île-de-France Mobilités por um valor de €41,2 milhões.