Ônibus

Nova linhaViry-Châtillon > Corbeil-Essonnes

Quais projetos urbanos serão atendidos pelo Tzen 4?

Publicado em

O projeto Tzen 4 está localizado em uma área que se beneficia de vários projetos de desenvolvimento urbano. As cinco cidades atravessadas estão preocupadas com a criação de novos distritos, renovação urbana e a criação de moradias, instalações e serviços. Projetos incluem:

  • a PRU do Grande Borne e o Planalto em Viry-Chatillon e Grigny
  • o centro da cidade de ZAC Grigny,
  • o projeto Cœur de Ville de Ris-Orangis,
  • a PRU do Canal Évry-Courcouronnes,
  • a reurbanização da Ágora em Évry-Courcouronnes,
  • a ZAC Montagne des Glaises em Corbeil-Essonnes
  • a reabilitação do distrito de Tarterêts em Corbeil-Essonnes.

Esses projetos transformarão esses bairros em espaços modernos, oferecendo novas oportunidades de moradia e serviços.