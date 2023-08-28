Quais projetos urbanos serão atendidos pelo Tzen 4?

O projeto Tzen 4 está localizado em uma área que se beneficia de vários projetos de desenvolvimento urbano. As cinco cidades atravessadas estão preocupadas com a criação de novos distritos, renovação urbana e a criação de moradias, instalações e serviços. Projetos incluem:

a PRU do Grande Borne e o Planalto em Viry-Chatillon e Grigny

o centro da cidade de ZAC Grigny,

o projeto Cœur de Ville de Ris-Orangis,

a PRU do Canal Évry-Courcouronnes,

a reurbanização da Ágora em Évry-Courcouronnes,

a ZAC Montagne des Glaises em Corbeil-Essonnes

a reabilitação do distrito de Tarterêts em Corbeil-Essonnes.

Esses projetos transformarão esses bairros em espaços modernos, oferecendo novas oportunidades de moradia e serviços.