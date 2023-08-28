Quais conexões serão possíveis?

O Tzen 4 foi projetado para ser um meio de transporte estrutural para o território. Ela será interconectada com linhas existentes ou planejadas, em particular com o RER, que atualmente são paradas importantes na linha 402. Os Tzen 4 estarão em correspondência com:

O RER D nas estações de Grigny centre, Bois de l'Épine, Évry-Courcouronnes, Le Bras de Fer e Corbeil-Essonnes

Bonde 12 nas estações Ferme Neuve (em Grigny) e Évry-Courcouronnes

O Tzen 1 na estação Corbeil-Essonnes

Muitas linhas de ônibus