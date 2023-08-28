Por que fazer um Tzen entre a estação "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes?

Para responder da forma mais adequada às necessidades de viagem da região, ao mesmo tempo em que se apoia seu desenvolvimento, será criado um link Tzen entre Viry-Chatillon, Grigny, Ris-Orangis, Évry-Courcouronnes e Corbeil-Essonnes. A implementação da Tzen 4 em uma linha mais curta que a atual linha 402 segue vários estudos que identificaram o trecho entre a estação "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes como central. Uma pesquisa de passageiros realizada em 2010 confirma a importância dessa ligação: 82% das viagens na linha 402 são feitas entre as estações "La Treille" e "Lycée Robert Doisneau". Por outro lado, os trechos Épinay-sur-Orge / La Treille e Tarterêts / Le Coudray-Montceaux têm um público muito menor.

Assim, a Tzen 4 substituirá a linha 402 entre a estação "La Treille" em Viry-Chatillon e a estação RER Corbeil-Essonnes.