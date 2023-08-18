Segundo levantamento complementar de parcelas

Data de publicação: 24 de janeiro de 2022

Após o levantamento de parcelas de 2019 e o levantamento suplementar de parcelas de 2021, foi realizado um novo levantamento complementar de parcelas.

Foi realizado como parte do projeto do ônibus T Zen 5, no município de Vitry-sur-Seine, para completar a identificação dos proprietários envolvidos nas aquisições.

Essa pesquisa ocorreu de segunda-feira, 31 de janeiro, a segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, inclusive, por 15 dias consecutivos, na prefeitura de Vitry-sur-Seine.

Duas permanências foram concedidas nos seguintes locais, dias e horários:

Prefeitura de Vitry-sur-Seine, Sala 1

2 avenue Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022, das 14h às 17h

Segunda-feira, 14 de fevereiro de 2022, das 14h às 17h

Durante a duração do levantamento adicional de lotes, o público pôde consultar o arquivo do levantamento:

no Serviço de Terras da prefeitura de Vitry-sur-Seine nos dias e horários habituais de funcionamento;

no portal da internet dos serviços estatais no Val-de-Marne no seguinte endereço: http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques em uma estação de computador, disponibilizada na prefeitura de Val-de-Marne, sede da investigação localizada na (21-29 avenue du Général de Gaulle, 94 000 Créteil – 3º andar – escritório de meio ambiente e procedimentos de serviços públicos) de segunda a sexta-feira das 9h às 12h e das 14h às 16h.

O público teve a oportunidade de comentar:

no registro de inquéritos previsto para esse fim na prefeitura de Vitry-sur-Seine

por correspondência à sede da investigação, para a atenção do Sr. Claude POUEY, comissário investigador,

ou eletronicamente no seguinte endereço: [email protected]

Contribuições recebidas por correspondência e meios eletrônicos foram anexadas ao registro do levantamento e disponibilizadas ao público o mais rapidamente possível na sede do levantamento.