Com o Tzen 5, prepare-se para pedalar!

Publicado: 15 de novembro de 2023

O projeto Tzen 5, além do desenvolvimento de um local dedicado para acomodar o tráfego de ônibus, prevê a criação de uma rota ciclável ao longo de todo o trajeto!

Caminhos e faixas seguras serão criados e suportes para bicicletas serão instalados ao longo do trajeto. Alguns desses desenvolvimentos já são visíveis, especialmente ao longo da rue Bruneseau e das confluências ZAC Ivry.

Crédito da foto: ©Cyril Chigot