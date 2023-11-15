Com o Tzen 5, prepare-se para pedalar!
Publicado em
Publicado: 15 de novembro de 2023
O projeto Tzen 5, além do desenvolvimento de um local dedicado para acomodar o tráfego de ônibus, prevê a criação de uma rota ciclável ao longo de todo o trajeto!
Caminhos e faixas seguras serão criados e suportes para bicicletas serão instalados ao longo do trajeto. Alguns desses desenvolvimentos já são visíveis, especialmente ao longo da rue Bruneseau e das confluências ZAC Ivry.
Crédito da foto: ©Cyril Chigot