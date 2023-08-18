Por que um Centro de Operações de Ônibus?

Data de publicação: 13 de março de 2023

É em Choisy-le-Roi, na Avenue de Lugo, que será construído o centro operacional de ônibus (COB) para o ônibus T Zen 5. Um edifício essencial para a operação da futura linha de ônibus T Zen 5, o COB abrigará ônibus que não estejam em circulação em sua área de armazenamento, a estação de lavagem onde os ônibus serão limpos (a oficina de manutenção permitindo reparos complexos), um ponto de recarga (os veículos sendo 100% elétricos) e o posto de comando centralizado da linha (PCC). A COB também é um local que oferece um ambiente de trabalho agradável para a equipe administrativa, técnica e de motoristas, que poderão se beneficiar de um refeitório e áreas de relaxamento.

Inspirada pelos edifícios industriais do início do século XX, a construção da COB participará da transformação da entrada da cidade de Choisy-le-Roi, tanto em suas dimensões arquitetônicas quanto paisagísticas.

Em seu eco-design, a escolha dos materiais recaiu sobre uma estrutura de madeira e tijolos reciclados (fachada).

A arquitetura banhada por luz natural proporcionará ao edifício calor no inverno e ventilação natural no verão. Grandes janelas em saque adornarão a fachada das oficinas a leste, protegidas por um canteiro de plantas.

O edifício também será equipado com painéis fotovoltaicos e dispositivos de iluminação energeticamente eficientes.

Respeitando o meio ambiente, foi dada atenção especial durante o projeto arquitetônico do edifício para evitar ao máximo ilhas de calor, oferecer soluções energéticas que minimizem seu impacto ecológico e promover o conforto térmico da equipe (graças ao plantio de árvores) e a infiltração natural da água (telhados verdes, vales, etc.). Por fim, a água da chuva coletada pelos telhados permitirá a lavagem dos ônibus T Zen 5 na estação de lavagem.