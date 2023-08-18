Nos bastidores do projeto T Zen 5: uma conquista complexa

Data de publicação: 22 de fevereiro de 2021

Um projeto como o T Zen 5 envolve muitos procedimentos regulatórios, que podem ter consequências no cronograma do projeto.

Por exemplo, a proximidade do projeto às margens do Sena significa que os riscos de enchentes devem ser levados em conta e o projeto está sujeito ao procedimento de autorização ambiental. Nesse contexto, tem sido dada maior atenção à proteção da fauna e flora, em locais específicos das margens. Por isso, foi realizado um diagnóstico ecológico, para identificar as espécies animais e vegetais locais presentes e evitar ou reduzir qualquer impacto em seu ambiente

O T Zen 5 também faz parte de um território rico em história, como comprovado pelos vestígios de ocupações humanas datadas da pré-história até a época medieval, desenterrados na ZAC Gare Ardoines, em Vitry-sur-Seine. Como precaução, a organização de um diagnóstico preventivo arqueológico no terreno do futuro depósito de ônibus permitirá avaliar o interesse patrimonial do local antes de qualquer trabalho ser realizado.

Todos esses estudos e procedimentos são longos e de duração incompressível. Assim, o cronograma do projeto depende da obtenção da autorização ambiental e do resultado do diagnóstico arqueológico, mas também dos prazos para a execução das obras que desviam as redes concessionárias que devem ser realizadas a montante das obras na T Zen 5.

Os impactos no cronograma do T Zen 5 são certamente significativos, mas essas ações são parte integrante da vida de um projeto preocupado com seu ambiente urbano, patrimônio e natural.

