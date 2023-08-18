Início do Pro: reta final dos estudos!

Data de publicação: 30 de setembro de 2021

Os estudos do projeto (conhecidos como "PRO") começaram, marcando uma nova etapa decisiva para o projeto T Zen 5. Estes são os estudos finais do projeto.



Esses estudos PRO possibilitarão o refinamento dos estudos preliminares de projeto (AVP), que possibilitaram definir a natureza dos desenvolvimentos do projeto. Desta vez, os estudos do PRO especificarão todos os detalhes técnicos necessários para a realização desses desenvolvimentos.

Uma vez identificados, esses detalhes serão integrados aos arquivos de consulta das empresas. Esta fase de consulta e designação de empresas será a última antes do início dos canteiros de obras!

Ao mesmo tempo, o trabalho previsto, conhecido como trabalho de "fase inicial", continua em andamento.