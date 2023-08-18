Viagem pela rota do ônibus T Zen 5
Data de publicação: 13 de fevereiro de 2023
Descubra ou redescubra a rota do ônibus T Zen 5. Com 9,5 km de extensão, conectará o 13º arrondissement de Paris a Choisy-le-Roi via Ivry-sur-Seine e Vitry-sur-Seine. Com suas 19 estações, a rota do novo ônibus T Zen 5 contribuirá para o desenvolvimento econômico e urbano das regiões de Paris e Val-de-Marne a oeste do Sena.
O ônibus T Zen5 é um meio de transporte inovador, confiável e eficiente que ajudará a impulsionar a evolução deste território e fortalecer a intermodalidade.