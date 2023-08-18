[De volta às fotos] Trabalho na Pont des Ardoines

Data de publicação: 9 de dezembro de 2019

Desde o início das obras em abril de 2018, a futura ponte Ardoines vem tomando forma. As estruturas que eventualmente sustentarão a ponte, chamadas de "pilares", estão sendo construídas no local, em cada lado da linha férrea.

Eventualmente, essa ponte paisagística abrigará o local da T Zen 5, mas também faixas dedicadas a carros, bicicletas e pedestres, tecendo uma nova ligação entre as duas margens de um distrito em expansão. De fato, essa estrutura, liderada pela Société du Grand Paris, faz parte da ZAC Gare Ardoines, uma operação de desenvolvimento em grande escala, cofinanciada pela Região da Île-de-France, Grand Paris Aménagement, o Departamento de Val-de-Marne, o Estado e a Grand Orly Seine Bièvre.

Em seguida, cinco pilares serão lançados para instalar a estrutura metálica e o tabuleiro da ponte.