Os primeiros resultados concretos

Data de publicação: 2 de dezembro de 2019

O projeto do ônibus T Zen 5 tem a particularidade de estar integrado a um território em rápida mudança. Seu trajeto foi projetado para atender o mais próximo possível dos atuais centros habitacionais e comerciais e daqueles em processo de construção. Assim, será integrada à via existente, mas também a um bom número de estradas em processo de aquisição ou criação.

A Île-de-France Mobilités está liderando o projeto e garantindo a coerência de toda a rota, mas delega a construção de certos trechos aos proprietários dos projetos parceiros. Como resultado, alguns desenvolvimentos são realizados "antes da fase", ou seja, antecipando o trabalho realizado pela própria Île-de-France Mobilités. Eles consistem na realização de:

Site próprio

Ciclovias

Docas acessíveis

Posteriormente, a Île-de-France Mobilité equipará as estações com abrigos, assentos e informações para os passageiros.

Hoje, muitos ônibus já se beneficiam do terreno dedicado e das novas plataformas construídas ao longo do cais Marcel Boyer e do boulevard Paul Vaillant Couturier, em Ivry-sur-Seine. Esse trabalho foi realizado pelo Departamento Val de Marne e pelo SADEV 94 como parte da requalificação do RD 19. Eles são acompanhados por cerca de 1,5 km de ciclovia, facilitando e garantindo o ciclismo ao longo desse eixo. A rotatória Place Gambetta foi perfurada pelo SADEV 94, para permitir uma travessia rápida e confortável pelos futuros ônibus T Zen 5.