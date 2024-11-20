Descubra o primeiro episódio da série "The Tzen 5 told by..." na nova página do projeto no Facebook!
Encontre neste primeiro episódio da série "The Tzen 5 told by..." » a apresentação das principais características do projeto, as etapas de seu desenvolvimento gradual e o papel da Île-de-France Mobilités na coordenação meticulosa e essencial das obras de concessão iniciadas em 2022 para preparar a chegada da linha Tzen 5.
Outro fato notável que marca o progresso do projeto: os contratos de obras de linha acabam de ser publicados para coletar, inicialmente, as candidaturas das empresas de obras que ficarão responsáveis pelo desenvolvimento da infraestrutura para acomodar o Tzen 5!
Para encontrar todos os próximos vídeos e notícias sobre o projeto, siga a nova página oficial do Facebook: www.facebook.com/Tzen5.officiel.
Crédito do Vídeo: ©16PROD