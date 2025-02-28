O segundo episódio da série "Os 5 Tzen contados por..." está online!
Encontre neste segundo episódio da série "Os 5 Tzen contados por..." » a forma como a concessão trabalha para desviar as redes de esgoto é realizada no local em Ivry-sur-Seine. De importância capital e tecnicalidade de última geração, essas operações consistem em preparar a chegada do Tzen 5, transferindo as redes localizadas sob o futuro local dedicado.
Esta entrevista demonstra a utilidade fundamental das obras de concessão no contexto do projeto Tzen 5 e relembra o papel essencial desempenhado pelas Île-de-France Mobilités em seu bom funcionamento no terreno.
Crédito do Vídeo: ©16PROD