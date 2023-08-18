Descubra os futuros ônibus T Zen 5!

Ônibus

Frequente, confiável, prioritária nos semáforos, acessível a todos e claramente identificável... o ônibus T Zen tem muitas vantagens!

O T Zen 5 é um projeto único na região da Île-de-France graças a veículos que combinam três características: ônibus biarticulados (24 metros), 100% elétricos e em funcionamento graças à carga terrestre.

Esse novo equipamento, inovador e mais eficiente está totalmente acessível para pessoas com mobilidade reduzida (PRM). Todos os ônibus T Zen 5 serão espaçosos, luminosos, climatizados, equipados com portas deslizantes largas e sistema de videovigilância.

Promovendo a transição modal do automóvel para o transporte público, graças a veículos de alta capacidade e ambientalmente amigáveis, o projeto faz parte da política ambiciosa da Île-de-France Mobilités em termos de desenvolvimento sustentável.

Crédito da foto: ©Ile-de-France Mobilités