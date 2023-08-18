Gare des Ardoines: o trabalho está avançando!
Data de publicação: 30 de janeiro de 2020
O ônibus T Zen 5 estará localizado no coração da Gare des Ardoines, proporcionando conexão com a atual linha RER C e a futura linha do metrô 15 do Grand Paris.
Enquanto o trabalho na ponte que permitirá a travessia do T Zen 5 pelos trilhos da ferrovia continua, as obras na estação estão avançando rapidamente, com duas conquistas importantes em dezembro passado:
- A chegada da perfuradora de túneis de Aby : inaugurada em junho de 2019 no terreno baldio de Arrighi, essa perfuradora de túneis escavou um primeiro trecho da linha 15, avançando em média de 10 a 15 metros por dia.
- A abertura do túnel: já facilitando o acesso ao RER C e cruzando os trilhos, essa passagem eventualmente permitirá a conexão entre o RER C e a linha 15.