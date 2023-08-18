O serviço dos Ardoines

Data de publicação: 15 de fevereiro de 2023

Localizado em Vitry-sur-Seine, o projeto Ardoines é uma das maiores operações de desenvolvimento da França e é o principal parque empresarial da cidade. Este projeto de uso misto abrigará prédios comerciais, espaços comerciais e lojas.

Além do RER C, a acessibilidade será melhorada com a futura estação T Zen 5, a chegada da linha 15 do Grand Paris Express e novas linhas de ônibus.

Os trabalhos realizados permitiram a construção de uma ponte ligando o Impasse des Ateliers à rue Léon Geffroy, que a T Zen 5 usará quando for colocada em operação. Isso possibilitará a melhoria do serviço ao distrito, o acesso à futura estação Ardoines, bem como às instalações, escritórios e moradias que serão construídos.