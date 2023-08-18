O AVP é validado, descubra os próximos passos do T Zen 5

Data de publicação: 25 de janeiro de 2021

Os estudos preliminares de projeto (AVP) permitiram definir a natureza dos desenvolvimentos do T Zen 5. Os estudos de projeto (PRO) poderão começar em breve, eles são a reta final dos estudos antes do início do trabalho! De fato, são eles que especificam o projeto até os menores detalhes técnicos.

Em 2021, também trabalharemos em várias questões de estruturação para sua futura linha de ônibus:

Diversos procedimentos regulatórios também devem ser realizados. Isso é especialmente verdadeiro para o procedimento de autorização ambiental, que resultará em uma investigação pública apresentando os estudos ambientais do projeto;

Será realizado um levantamento adicional de parcelas , possibilitando adquirir os últimos lotes necessários para a construção da linha;

Os estudos PRO possibilitarão a preparação dos arquivos de consulta das empresas responsáveis pela execução do trabalho;

Ao mesmo tempo, o trabalho da "fase inicial" continua, realizado pelos parceiros da Île-de-France Mobilités. Isso é especialmente verdadeiro no coração da Confluência Ivry ZAC e da ZAC Ardoines, com a construção da ponte paisagística.

Portanto, o ano será rico em notícias!