No coração da zona mista de desenvolvimento das Confluências Ivry

Data de publicação: 9 de abril de 2021

O ônibus T Zen 5 atenderá um território em rápida mudança, no coração de grandes projetos urbanos.

A Confluência ZAC Ivry é um desses grandes projetos de desenvolvimento urbano, econômico e social. Hoje, um terço dessa operação de 145 hectares já foi construído!

O desenvolvimento dos espaços públicos está em andamento e as novas faixas de tráfego já estão bem avançadas. A parte recentemente desenvolvida da Avenue de l'Industrie abrigará o local dedicado do futuro T Zen 5 e promoverá a pedestrização das margens do Sena. Assim, este último intervirá em um primeiro trecho no verão, ao mesmo tempo em que a avenida é aberta ao tráfego em sua totalidade.

Foto © C. Chigot