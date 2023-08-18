Material rodante
Data de publicação: 8 de abril de 2021
A Île-de-France Mobilités tem um projeto ambicioso. De fato, os ônibus T Zen5 combinarão duas características únicas em Île-de-France:
- Bi-articulados (compostos por 3 carros articulados juntos por dois "acordeões"), eles poderão transportar um grande número de passageiros.
- 100% elétricos, eles respeitam o meio ambiente ao não emitir CO² e dirigir silenciosamente.
O ônibus Tzen5, portanto, oferece uma frota de veículos modernos, mas também uma ampla gama de serviços e uma infraestrutura atraente.
O fabricante desta frota será nomeado este ano!