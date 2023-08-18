O Tzen 5, uma ferramenta para intermodalidade!

Data de publicação: 5 de maio de 2023

A rota do futuro ônibus Tzen 5 foi projetada para promover conexões e intermodalidade.

Conectando o 13º arrondissement de Paris a Choisy-le-Roi, o ônibus Tzen 5 se beneficiará de uma conexão com as linhas de bonde T3a (estação Porte de France) e T9 (estação Régnier-Marcailloux), o RER C para Vitry-sur-Seine (estação Ardoines) e Choisy-le-Roi (estação Régnier-Marcailloux), assim como com as linhas de metrô 14 (estação Grands Moulins) e 15 (estação Ardoines) e várias linhas de ônibus (linhas 62, 25, 180, 323, 393).

