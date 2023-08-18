As estações T Zen 5
Data de publicação: 10 de março de 2021
Por que falamos de uma "estação" T Zen 5 e não de uma "parada", como acontece com os ônibus padrão?
Isso porque o equipamento dessas estações será mais semelhante ao dos bondes do que aos pontos de ônibus comuns, semelhante às estações T9 construídas na região. De fato, eles oferecerão:
- Plataformas acessíveis a todos (pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebê, malas, etc.)
- Um design identificável e confortável, equipado com assentos, abrigos, iluminação...
- Informações em tempo real sobre a situação do trânsito
- Máquinas de venda automática de bilhetes
- Porta-bicicletas próximos
Você sabia?
Assim como em uma estação de bonde ou metrô, essa palavra se refere às duas plataformas do ônibus T Zen 5, que ficam opostas uma à outra assim que o espaço permite, para facilitar a orientação.