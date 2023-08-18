As estações T Zen 5 param como nenhuma outra

Data de publicação: 3 de março de 2020

Por que falamos de uma "estação" T Zen 5 e não de uma "parada", como acontece com os ônibus padrão?

Isso porque o equipamento dessas estações será mais semelhante ao dos bondes do que aos pontos de ônibus comuns. De fato, eles oferecerão:

Plataformas acessíveis a todos (pessoas com mobilidade reduzida, carrinhos de bebê, malas, etc.)

Um design identificável e confortável, equipado com assentos, abrigos, iluminação...

Informações em tempo real sobre a situação do trânsito

Máquinas de venda automática de bilhetes

Porta-bicicletas próximos

Você sabia?

Assim como em uma estação de bonde ou metrô, essa palavra se refere às duas plataformas do ônibus T Zen 5, que ficam opostas uma à outra assim que o espaço permite, para facilitar a orientação.