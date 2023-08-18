Novo marco para o ônibus T Zen 5!

Data de publicação: 21 de novembro de 2020

Um marco importante na vida do projeto foi alcançado em outubro passado, com a aprovação pelo conselho da Île-de-France Mobilités dos Estudos de Projeto Preliminar (AVP) e o acordo de financiamento para a continuação dos estudos e dos primeiros trabalhos. Nessa ocasião, uma primeira parcela de financiamento de €27 milhões também foi destinada pela Região da Île-de-France, pelo Departamento de Val de Marne, pelo Estado e pela Cidade de Paris.

De fato, esses estudos apresentaram todas as características do projeto: a localização da plataforma de ônibus Tzen5, a localização das estações, bem como as placas de trânsito, o equipamento das estações, as instalações para ciclismo e paisagismo, estacionamento, etc.

E agora?

A equipe do projeto e seus parceiros já estão trabalhando na preparação dos estudos de projeto (estudos PRO). Eles vão tornar possível especificar os estudos até o menor detalhe técnico: este é o último trecho antes de lançar os empreiteiros de obras!