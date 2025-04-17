Você acompanha a nova página do Tzen 5 no Facebook?
Para marcar o início de um ano crucial para o projeto, a Île-de-France Mobilités escolheu criar uma nova página dedicada no Facebook !
Continuamente atualizado, ele é sua referência para informar sobre o grande progresso do projeto e as notícias do trabalho. Relatórios fotográficos, ilustrações, entrevistas com os stakeholders do projeto, etc.: você encontrará todas as informações sobre este projeto que vem tomando forma gradualmente enquanto transforma o território à medida que as obras concessionárias e preparatórias avançam, preparando o terreno para a chegada da linha.
