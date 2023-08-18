Abertura do levantamento parcelário

Data de publicação: 26 de novembro de 2019

Como parte do projeto do ônibus T Zen 5, uma pesquisa de parcelas está sendo realizada de segunda-feira, 2 de dezembro, a sexta-feira, 19 de dezembro de 2019, inclusive. Diz respeito aos municípios de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi. O objetivo desta investigação é determinar com precisão as propriedades localizadas no direito de passagem do projeto e identificar com precisão os proprietários. De fato, às vezes será necessário adquirir terrenos (total ou parcialmente) para realizar o trabalho.

Durante toda a duração da investigação, o público poderá consultar uma cópia do arquivo disponibilizado na prefeitura e registrar suas observações no registro anexado. O comissário investigador responsável pelo caso também estará de plantão quatro vezes (mais informações abaixo).

Comentários do público também podem ser enviados durante toda a duração da investigação:

Ou diretamente aos prefeitos de Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi (para a atenção do comissário investigador), que os anexarão ao registro;

Seja por escrito à sede da investigação localizada na prefeitura de Val-de-Marne, DCPPAT-BEPUP, 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94038 Créteil;

Ou por e-mail para o seguinte endereço: [email protected] .

O arquivo está acessível nos seguintes dias e horários:

Prefeitura de Ivry-sur-Seine

Sala de recepção no térreo,

Esplanada Georges Marrane, 94205 IVRY SUR SEINE cedex

De segunda a quinta-feira, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 17h30.

Sexta-feira, das 8h30 às 12h, e das 13h30 às 17h.

Sábado, das 9h às 12h.

Prefeitura de Vitry-sur-Seine

Departamento de Terras – Escritório nº 12 (Zona Verde-1)

2 avenue Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h.

Prefeitura de Choisy-le-Roi

Departamento de Planejamento Urbano,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 18h.

As permanências ocorrem nos seguintes dias e horários:

Prefeitura de Vitry-sur-Seine,

Sala 1 (salão da prefeitura)

2 avenue Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Sábado, 7 de dezembro de 2019: 9h às 12h

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019: 14h às 17h

Prefeitura de Choisy-le-Roi,

Departamento de Planejamento Urbano,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Quarta-feira, 11 de dezembro de 2019: 14h às 17h

Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019: 9h às 12h

Para mais informações, você pode baixar o decreto que determina a abertura do levantamento de parcelas.