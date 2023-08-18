Abertura do levantamento adicional de parcelas

Data de publicação: 12 de março de 2021

Como acompanhamento do levantamento de parcelas realizado no final de 2019, um chamado levantamento de parcelas "complementar" será realizado como parte do projeto de ônibus T Zen 5 nos municípios de Choisy-le-Roi e Vitry sur Seine, a fim de completar a identificação dos proprietários envolvidos nas aquisições.

Esta pesquisa ocorrerá de segunda-feira, 22 de março, a terça-feira, 6 de abril de 2021, inclusive, por 16 dias consecutivos, nas prefeituras de Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi.

Duas permanências serão concedidas nos seguintes locais, dias e horários:

Prefeitura de Vitry-sur-Seine,

Sábado, 27 de março de 2021: 9h às 12h

Quarto 3

2 avenue Youri Gagarine, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Prefeitura de Choisy-le-Roi,

Quarta-feira, 31 de março de 2021: 14h às 17h

Departamento de planejamento urbano, sala de reuniões no 2º andar

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Durante a duração do levantamento adicional de parcelas, o público poderá consultar o arquivo do levantamento:

nas prefeituras de Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi nos dias e horários habituais de abertura dos serviços;

no portal da internet dos serviços estatais no Val-de-Marne no seguinte endereço:

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

em uma estação de informática, disponibilizada na prefeitura de Val-de-Marne, sede da investigação localizada na (21-29 avenue du Général de Gaulle, 94 000 Créteil – 3º andar), de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h00 e das 14h às 16h.

O público poderá comentar:

nos registros de investigação fornecidos para esse fim nas prefeituras de Vitry-sur-Seine e Choisy-le-Roi,

por correspondência à sede da investigação, para a atenção do Sr. Claude POUEY, comissário investigador,

ou eletronicamente no seguinte endereço: [email protected]

Contribuições recebidas por correspondência e meios eletrônicos serão anexadas ao registro do levantamento e disponibilizadas ao público, o mais rápido possível, na sede do levantamento.