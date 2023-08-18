Abertura da investigação ambiental pública
Data de publicação: 20 de junho de 2022
A consulta para a investigação ambiental pública foi lançada!
Dê sua opinião sobre a investigação pública para autorização ambiental até 20 de julho, inclusive. Envie sua avaliação online AQUI.
Você também pode consultar os documentos do arquivo, o calendário das permanências e agendar um horário online para os dois organizados por vídeo.
Os documentos do arquivo também podem ser consultados no site do projeto.