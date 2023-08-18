[Trabalho de Informação] Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Data de publicação: 22 de fevereiro de 2023

Continuação dos trabalhos preparatórios para a construção da linha de ônibus T Zen 5.

Que trabalho precisa ser feito?

O objetivo é preparar os canteiros de obras para que os concessionários (água, eletricidade, gás, etc.) possam realizar o trabalho de desvio das redes.

Para isso, será demolida a central central, remoção do mobiliário urbano, instalação de iluminação temporária e corte de árvores.

Quanto tempo eles vão durar?

O trabalho acontecerá a partir do final de fevereiro de 2023 e por um período de cerca de 2 meses em período de descontinuidade.

Quais mudanças de tráfego devem ser esperadas?

O tráfego é mantido em ambas as direções, porém esses locais móveis de diferentes tamanhos podem exigir:

• Reduções pontuais na largura da estrada, com proibição de estacionamento

• A possível implementação de tráfego ocasional alternado

• Desvio de trilhas para pedestres e ciclistas

Para mais informações, veja o info-works.