[Trabalho de Informação] Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Publicado em-
Atualizado em
Data de publicação: 22 de fevereiro de 2023
Continuação dos trabalhos preparatórios para a construção da linha de ônibus T Zen 5.
Que trabalho precisa ser feito?
O objetivo é preparar os canteiros de obras para que os concessionários (água, eletricidade, gás, etc.) possam realizar o trabalho de desvio das redes.
Para isso, será demolida a central central, remoção do mobiliário urbano, instalação de iluminação temporária e corte de árvores.
Quanto tempo eles vão durar?
O trabalho acontecerá a partir do final de fevereiro de 2023 e por um período de cerca de 2 meses em período de descontinuidade.
Quais mudanças de tráfego devem ser esperadas?
O tráfego é mantido em ambas as direções, porém esses locais móveis de diferentes tamanhos podem exigir:
• Reduções pontuais na largura da estrada, com proibição de estacionamento
• A possível implementação de tráfego ocasional alternado
• Desvio de trilhas para pedestres e ciclistas