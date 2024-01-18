Retrospectiva em fotos do ano de 2023

Marcado pelo progresso da concessão e das obras preparatórias na Rue Léon Geffroy, Quai Jules Guesde e Avenue de Lugo, o projeto Tzen 5 continua em seu caminho!

Ao mesmo tempo, os projetos de desenvolvimento para o ZAC Paris Rives Gauche, ZAC Ivry Confluences, ZAC Seine Gare Vitry, bem como para o ZAC des Ardoines, estão tomando forma. O trabalho realizado (local dedicado, sinalização, vias) permitirá que o ônibus Tzen 5 ofereça um serviço direcionado e otimizado para os futuros moradores dos bairros.