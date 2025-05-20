19 estações, tantos pontos de encontro entre os usuários quanto o Tzen 5!

Projetadas para pontuar o trajeto pelos 4 municípios atendidos, essas estações são mais do que simples paradas: elas incorporam o espírito da linha, entre modernidade, conforto e acessibilidade.

Visíveis de longe graças ao seu totem de 6 metros de altura, e facilmente identificáveis graças à sua cobertura leve, eles se misturam com força e elegância à paisagem urbana. Duas árvores plantadas em cada lado de cada cais criam uma atmosfera amigável e agradável: sombra e frescor no verão, um marco visual forte durante todo o ano.

Em todas as condições climáticas, os usuários são bem-vindos em um espaço protegido do clima graças aos abrigos envidraçados, cobertos por um telhado e equipados com assentos confortáveis de madeira. A iluminação da estação é cuidadosamente distribuída para reforçar a sensação de segurança e permitir que os usuários utilizem seus diversos serviços e equipamentos: mapas de distrito e linha, distribuidor de ingressos, informações em tempo real.

Acessíveis a todos graças às rampas nas extremidades das plataformas, essas estações são muito mais do que pontos de cruzamento: são lugares de vida, projetados para acompanhar o uso da linha com toda serenidade e simplicidade.