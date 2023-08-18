O uso indevido das redes

Data de publicação: 21 de abril de 2023

Após os estudos realizados para identificar a localização exata das redes, as concessionárias que possuem redes no local da futura rota T Zen 5 estão intervindo gradualmente.

Sua ação consiste em mover as redes (água, eletricidade, gás, telecomunicações, etc.) localizadas sob as futuras faixas dedicadas à sua futura linha de ônibus, de acordo com o princípio do desvio sistemático das redes existentes sob a plataforma. Assim, em caso de manutenção da rede, a circulação do futuro T Zen 5 não será interrompida.

Essa primeira fase de trabalho possibilitará a realização da infraestrutura do T Zen 5 (desenvolvimento das faixas dedicadas a ônibus e estações).

Tudo é feito para limitar o incômodo causado por essas intervenções.

Agradecemos sua paciência e compreensão durante o trabalho.