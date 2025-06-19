O sistema de prioridade Tzen 5 em cruzamentos de semáforos: como ele funciona?

Como funciona?

Graças a sensores instalados ao longo da rota, o sistema identifica com precisão a chegada do ônibus. Ele então ordena que a administração dos semáforos dê prioridade máxima ao Tzen 5, com sinal verde garantido em 9 em cada 10 casos quando ele está dirigindo em uma faixa dedicada. Isso permite que o ônibus passe por cruzamentos sem parar ou desacelerar, o que melhora significativamente a velocidade comercial, estimada em cerca de 17 km/h em toda a rota.

Quais são os benefícios para todos?

• Para passageiros : um ônibus mais rápido e regular que limite atrasos e tempo de viagem garantido.

• Para motoristas : a prioridade para os ônibus é organizada de forma a não gerar bloqueios ou congestionamento. De fato, a gestão dos semáforos otimiza o fluxo do tráfego geral, evitando assim que a passagem do ônibus atrapalhe excessivamente o tráfego automobilístico.

• Para o meio ambiente e a cidade : ao promover a confiabilidade da rota Tzen 5, esse sistema incentiva ainda mais a transição modal do carro para o transporte público. Isso reduz o tráfego total de carros e, assim, diminui a poluição e o barulho.

Esse sistema de prioridade nos cruzamentos é um aspecto fundamental do projeto, que concilia a eficiência da linha e as condições do tráfego, em benefício de todos os usuários da via, mas também dos moradores locais e dos espaços públicos.