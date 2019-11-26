O que é um ônibus T Zen?

Data de publicação: 26 de novembro de 2019

Há quase 10 anos, a Île-de-France Mobilités vem desenvolvendo uma oferta especial de transporte: os ônibus T Zen. Esse modo de transporte combina o desempenho e a qualidade do serviço do bonde com a flexibilidade do ônibus.

Frequente, confiável, prioritária nos semáforos, acessível a todos e claramente identificável... o ônibus T Zen tem muitas vantagens!

O T Zen 5 é um projeto inovador e único na região de Île-de-France: seus ônibus serão biarticulados e 100% elétricos. Promovendo a transição modal para veículos de alta capacidade e ambientalmente amigáveis, o projeto faz parte da política ambiciosa da Île-de-France Mobilités, em termos de desenvolvimento sustentável.

Para saber tudo sobre as vantagens do ônibus T Zen