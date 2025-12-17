Trabalho preparatório em Vitry-sur-Seine no início de 2026

Para liberar o espaço necessário para a criação da linha Tzen 5 ao longo do Quai Jules Guesde, trabalhos preparatórios ocorrerão entre janeiro e março de 2026 na interseção entre o cais e a Rue Constantin, em Vitry-sur-Seine.

Essa operação, que consiste na demolição de um prédio, ocasionalmente terá impactos temporários no trânsito e no estacionamento. na região. O acesso a lojas e casas locais continuará sendo garantido.

Convidamos você a consultar o Info Travaux para descobrir os detalhes deste trabalho.