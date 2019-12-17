O ônibus Tzen 5 no coração da Confluência

Data de publicação: 17 de dezembro de 2019

O ônibus Tzen 5 estará localizado no coração da zona mista de desenvolvimento das Confluências Ivry, atendendo suas futuras moradias e atividades o mais próximo possível por meio de três estações: Gambetta*, Gunsbourg* e Bain*.

A cidade de Ivry-sur-Seine e a SADEV 94, proprietárias deste projeto de desenvolvimento, estão atualmente criando novas estradas. Entre elas, a faixa Ciblex e o Cours Sud abrigarão a plataforma de ônibus Tzen 5.

Você sabia?

Na segunda-feira, 16 de dezembro, foi inaugurado o centro de consulta dedicado a todo o projeto urbano de Confluências Ivry: La Miroiterie.

Para saber, acesse o boulevard Paul Vaillant-Couturier, 110, 94200 Ivry-sur-Seine.

*Os nomes das estações são provisórios