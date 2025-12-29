Leia o último boletim informativo do projeto

O projeto Tzen5 está dando um novo passo!

Enquanto os trabalhos preparatórios e o redirecionamento da rede continuam ao longo da rota, a construção do Centro de Operações de Ônibus em Choisy-le-Roi avança rapidamente. O trabalho de desenvolvimento da linha começará no outono de 2026, com o objetivo de testar e realizar provas secas no final de 2027.

Neste boletim, você encontrará a programação dos próximos passos, o progresso dos diversos projetos e notícias frescas sobre o material rodante da linha futura.